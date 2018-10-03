1 meyhane ve 1 market geçici olarak kapatıldı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Hodri Meyhane isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi koşullarda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Adnan Tatar Kebap Salonu isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.



Şahin Mahzeri Market isimli işletmenin faaliyeti gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve işyerinde yatı bulunması nedeniyle; Galınyol Meyhanesi isimli işletmenin faaliyeti ise gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durduruldu.



ŞEBEKE SULARI TEMİZ



LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından aylık rutin kontroller çerçevesinde LTB sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarı’nda analizleri de yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak tüketime uygun olduğu belirlendi.