1 milyar sterlinlik inşaatlar atıl durumda!

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Kaynak yetersizliği gerekçesiyle birçok sorunun çözümünü erteleyen KKTC hükümetlerinin, diğer yandan 4 bin civarında atıl konutun ekonomiye kazandırılması konusunda herhangi bir çalışma yapmaması dikkat çekiyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, atıl konutların değerlendirilmemesini ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Deneyimli müteahhitler ise; tamamlanmamış veya tamamlanıp da satışı engellenen konutların yaklaşık bir milyar Sterlin değerinde olduğunu ifade etti.

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Konut patlaması Annan Planı ile oldu

Başkan Aysal, Annan planı sürecinde ve devamında 2007-2008 yıllarına kadar, aşırı konut yapımından dolayı patlama olduğunu belirtti. Aysal bunun, idare edilemeyen ciddi bir kriz olduğunu söyledi. Aysal, konutların çeşitli sebeplerden dolayı atıl vaziyette olduğunu dile getirerek, ilgisi olmayan kişilerin bu işte yer aldığını belirtti. Aysal, bu yüzden işlerin kaosa sürüklendiğini kaydetti. En önemli sorunun kaçak işler olduğunu söyleyen Aysal, “Kaçağa konsantre olmamız lazım. Kaçak inşaat, kaçak müteahhitlik ve kaçak mühendislik… Bunları düzeltmekle sorumlu olan kurumlar, bu yönde doğru hareket yapmadığı sürece biz düzelmeyiz” dedi.

“İşi bilmeyen kaosa sürükledi”

Başkanı Seran Aysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Annan planı sürecinde ve devamında, 2007-2008’lere kadar aşırı konut yapımı ve bundan dolayı olan patlama oldu. Bu da idare edemediğimiz ciddi bir kriz oluşturdu. Çeşitli sebeplerden dolayı, atıl vaziyette olan 4 bin konut var. Bunun nedenlerinden biri işi yapanın Kıbrıs’taki müteahhitlikle ve yapsat sektörüyle ilgisi olmayan insanların buraya gelmesidir. Koçan sorunu ve ipotek kaynaklı olanlar da oldu. Alt yapı yapılmadan işlere başlandı ve iflaslar yaşandı. Bunun yanı sıra adayı terk etmeler söz konusu oldu. Bunları üst üste dizdiğimizde, işin ehli olmayan kişilerin işin içerisine girmesi, bizim ülkemizde olmayan, sermayesi ve gücü bilinmeyen kişilerin bu işlerin içinde yer alması durumu kaosa sürükledi.

“Hükümetin de çalışma yapması lazım”

Baysal konuşmasının devamında ise şunları aktardı: Müteahhitler birliğinin ile önemli bir çalışması var. Biz, onlar ve inşaat mühendisleri odası paydaştır. Devletinde bize katılması ve atıl inşaatların incelemesinde yanımızda olması lazımdır. Her bir konut kendine özgü sorunları olduğu için ayrı ele alınmalıdır. Kiminin işi kaçaktır, kiminin projesi bile yoktur. Bunlar insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Öncelikle bir proje geliştirmemiz lazım. Mesela mühendisler odasının, gidip ‘ekonomiye kazandırılabilir mi kazandırılamaz mı?’ diye bakması lazım. Bu kritik bir konudur. Hükümetin de bu konuda geneli belirleyip, yasal bir mevzuat çalışması yapması lazım ki bunları ekonomiye tekrar kazandırabilelim.

“Kaçağa konsantre olmamız lazım”

En önemli sorununun kayıt dışı işler olduğunu burgulayan Baysal, “Bir şeyi yapıyoruz ama arkasını getirmiyoruz. Bunu yapanlar ve kaçak yapanlar hakkında cezaya gidilmelidir. Bu duruma göz yumanlar da var. En büyük sıkıntı da budur. Kaçak başladı mı, hangi boyutta olduğu fark etmeksizin en alta indiğimizde, vatandaş zarar görür. Kaçağa konsantre olmamız lazım. Kaçak inşaat, kaçak müteahhitlik, kaçak mühendislik… Bunları düzeltmekle sorumlu olan kurumlar bu yönde doğru hareket yapmadığı sürece, biz düzelmeye başlamayız. Aynı süreçleri takip ederek farklı sonuçlar elde edilmez. En önemlisi toplum olarak bir dönüşüm sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.