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1 milyon 260 bin TL’lik beton zemin!

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılan Bertan Zaroğlu, KIB-TEK’te sürekli iptal edilen ve ertelenen Yakıt Taşıma İhaleleri’nde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra, başka bir çarpıcı iddiada daha bulundu.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:00
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1 milyon 260 bin TL’lik beton zemin!

BAHAR SANCAR 

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılan Bertan Zaroğlu, KIB-TEK’te sürekli iptal edilen ve ertelenen Yakıt Taşıma İhaleleri’nde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamaların yanı sıra, başka bir çarpıcı iddiada daha bulundu.

Türkiye’den KKTC’ye gönderilecek olan 2 adet jeneratör için ihaleye çıkılmadan, bir firmaya 1 Milyon 260 Bin TL karşılığında jeneratörler için beton zemin döktürüldüğünü iddia eden Zaroğlu, “Jeneratörler gelecek diye acele yerlerin hazırlanması gerekiyor diyerek ihaleye çıkmadan bir firmaya bu iş verildi. Yer hazır, jeneratörler nerede? Madem bu kadar acil değildi neden ihaleye çıkmadınız? İhaleyi acil olarak yapabilir, kim ihaleyi kazanırsa işi ona verebilirdiniz ve şaibe olmazdı. Bunun altında başka bir neden mi yatıyor?” diye sordu.

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