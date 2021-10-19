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1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar

Les Ambassadeurs Casino'yu soyanlar yargı önüne çıkarıldı

19 Ekim 2021 Salı 12:02
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1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
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Les Ambassadeurs Casino’da çalıştığı sırada Turgut Katırcı, Arda Genç ve Mustafa Serenoğlu çalıştıkları Casino’dan 1 milyon 754 bin 994 TL çalmak suçuyla mahkeme huzuruna çıkarıldı. 
Zanlılardan Mustafa Serenoğlu’nun arandığını aktaran tahkikat memuru huzura çıkarılan Turgut Katırcı ve Arda Genç ile ilgili mahkemeden 75 gün tutukluluk talep etti. 
Arda Genç ve Mustafa Serenoğlu çalışma izni ile adada olduğu ve TC vatandaşları olduğu, KKTC ile bir bağları bulunmadığını da göz önünde tutan Yargıç Hazan Aksu kaçma ihtimalleri bulunduğundan 70 günü geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilmelerine hüküm verdi. 
Mahkemede şahadet veren tahkikat memuru Serhat Özcü sirkat edilen paranın tespit edildiğini söyledi.

Son Güncelleme: 19.10.2021 13:35
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