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1 pozitif vaka daha!
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1 pozitif vaka daha!

Bakan Pilli:" Toplam 779 test yapıldı,1 pozitif vakaya rastlandı "

09 Temmuz 2020 Perşembe 19:24
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1 pozitif vaka daha!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.

9  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 45.383   

Toplam Vaka Sayısı :  115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı  :  104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :  7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 09.07.2020 19:32
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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