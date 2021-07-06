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1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Haspolat Kirli Sanayi’de, yarın 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

06 Temmuz 2021 Salı 13:56
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1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak

KIB-TEK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, 08.00 ile yaklaşık 09.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin Yusuf Çocuk Ltd girişinden olan bölümüne elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Haspolat Kirli SanayiElektrik Kesintisi
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