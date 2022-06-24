1 saat içinde 1 kilometrekarelik alan yandı

İki gündür doğu ve güneyde yangının kontrol altına olduğunu ifade ederek, Kuzey ve Batının kontrol altına alınmaya çalışıldığını dile getirdi.

Oğuz, dün gece çıkan şiddetli rüzgarın bugün esmediğini aktardı.

Kuzey ve batı bölgesinde bugün sabahtan itibaren havadan müdahale edildiğini anlatan Oğuz, parlamaların söndürüldüğünü kaydetti.

Güneye esen rüzgarın kuzeye dönmesiyle akşam saatlerinde 1 saat içinde 1 kilometrekarelik alanın yandığını aktardı.

Oğuz, rüzgar yön değiştirirse yangının Kantara bölgesine yönlenebileceğini dile getirdi.

Oğuz, yangının yayılmasını önlemek için boşluklar yaratıldığını kaydetti.

Yağmurun yağmasının beklendiğini ancak yağmayacakmış gibi çalışmaların sabaha kadar süreceğini anlatan Oğuz, yarın 9 uçak ve helikopterin sabah 6’dan itibaren söndürme çalışmalarına katılacağını vurguladı.