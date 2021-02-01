Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...

1 saatlik elektrik kesintisi

Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
844 Okunma
1 saatlik elektrik kesintisi

Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner, Çavuşoğlu'nu kabul ediyor
Başbakan Saner, Çavuşoğlu'nu kabul ediyor
"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"
"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"
Çavuşoğlu KKTC'de
Çavuşoğlu KKTC'de
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim