1 saatlik elektrik kesintisi

Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.
Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.
Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.