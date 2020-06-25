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"1 Temmuz'dan Sonra Ülke Ekonomisi Hareketlenecek"

Mecliste konuşan Başbakan Ersin Tatar muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 13:27
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"1 Temmuz'dan Sonra Ülke Ekonomisi Hareketlenecek"

Başbakan Ersin Tatar, birinci ekonomik paketin başarılı bir şekilde uygulandığını ve ülkeden olan pandemi depremine rağmen ülkedeki sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini kaydetti.

Bankalar Birliği ve Ekonomik Örgütler Platformu ile sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydeden Tatar, ülke ekonomisinin düzelmesi için gerekli adımların atıldığını ve bunların kamuoyu ile paylaşıldığını kaydetti.

Hükümetin, sağlık ve ekonomik alanlarda pandemi sürecindeki başarısının gözle görüldüğünü kaydeden Başbakan Tatar, toplumda bir algı yaratılmaya çalışıldığını ve Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir ada olduğunun dünya tarafından da konuşulduğunu ve bilindiğini belirtti.

Başbakan Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla birlikte ülkedeki turizm sektörünün hareketleneceğini ve ülkeye para akışının başlayacağını kaydetti.

İhtiyaç halinde üçüncü ekonomik paketin de açıklanacağını kaydeden Başbakan Tatar, hükümet olarak KKTC’nin pandemi depreminden en az zararla çıkması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 25.06.2020 13:30
Anahtar Kelimeler:
MeclisEkonomik PaketErsin Tatar
Yorumlar
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vatandaş 2020-06-25 13:39:34

Be 1 temmuzdan sonra kapıları açsan ne kazancı olacak? 3 hafta turist gelecek ondan sonra gene kapanacayık daha çok kaybedeceyik. Hemda virüs bulaşacak. Amacın nedir be senin Ersin? KKTC'ye soykırım mı yapmak ? 3 haftalık para için bu insanları sağlığını riske atmaya razı mısın? Daha önce insanları testsiz aldın içeri nasıl güveneceyik sana?

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Gıprıslı 2020-06-25 15:14:23 @vatandaş

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GABAK 2020-06-25 14:43:27

ERSİN COŞTU GENE DUTMAYIN GENİ DA BİŞEY OLACAYIK!!!PAKET ÜSTÜNE PAKET HEPSİ MAMUR OLDUDA 3.PAKET MİŞ ...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
İŞEYİNDA YATIN HİÇ BİR BOK OLMAZ BUNLARDAN

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Maskeli 2020-06-25 15:27:52

AÇILMA ISTIYORSUNUZ IYI GUZEL. ANCAK DIŞARIDAN 3 GUNLUK TEST ILE GELECEK OLANIN BIZE FAYDASI YOK. YINE VAKALAR BASLAYACAK YINE KISITLAMALAR BASLAYACAK. ONEMLI OLAN VE YAPILMASI GEREKEN YERLI URETIMI DESTEKLEMEK. YERLI URETIR, VERGISINI KDVSINI ODERSE SIZIN MAASCIKLAR DA CIKAR. YERLI URETICI KAZANIRSA ESNAF DA KAZANIR, MEMUR DA ODENIR DEVLET DE SURECINI IDARE EDEBILIR. KENDI KENDIMIZE YETERSEK DISARIDAN GELECEK OLANA DA BIR SURE DAHA IHTIYACIMIZ OLMAZ.

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