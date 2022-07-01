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“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” törenlerle kutlanıyor.

 “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” törenlerle kutlanıyor

01 Temmuz 2022 Cuma 12:56
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“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” törenlerle kutlanıyor.
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Girne’deki tören Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığı adına Garnizon Komutanı  Topçu Albay  Mesut Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  adına Sahil Güvenlik Komutanı  Deniz Albay  Serdar Akan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Eyüpcan Arslan, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu vurguladı.

Deniz Üsteğmen Arslan, Kabotaj Kanunuyla Türk Denizciliği’nin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, Kılavuzluk, Nakliye ve Liman Hizmetleri yapma hakkı Türk Bayrağı taşıyan gemiler ve Türk halkına verildiğini anımsattı.

Kıbrıs Türk Denizciliği’nin ambargolara rağmen geliştiğini KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliği girişimleriyle, ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını ifade eden Deniz Üsteğmen Arslan, , “Ümidimiz, gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleri ile daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” dedi.

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