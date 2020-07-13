Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”

1 yeni pozitif vaka!

Bakan Pilli:" Toplam 1080 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı "

13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:09
1278 Okunma
1 yeni pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1080 olduğunu,  1pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

13 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1080     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı  :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  48.737   

Toplam Vaka Sayısı :  116

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı :  104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 13.07.2020 19:02
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsAli PilliKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantinasız girişlere araçlı protesto
Karantinasız girişlere araçlı protesto
Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup
Özersay’dan geçişlere dair Rum engellemelerine karşı AB ve BM’ye mektup
YYK bütçesi kabul edildi
YYK bütçesi kabul edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim