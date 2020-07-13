1 yeni pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1080 olduğunu, 1pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını, pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

13 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1080

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 48.737

Toplam Vaka Sayısı : 116

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok