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1 yeni vaka daha!

Bugünkü toplam vaka sayısı 5’e yükseldi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:10
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1 yeni vaka daha!

Dome Hotel’de karantina altındaki 1 kişide daha korona virüs görüldü.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bir televizyon programına yaptığı açıklamada bu akşam yapılan testlerde Dome Hotel’de karantina altında tutulan 1 kişide korona virüse rastlandığını duyurdu.

Ülkemize 1 Nisan tarihinde İstanbul’dan gelen 136 yolcu, 14 günlük karantina sürecini Girne'deki Dome Otel'de geçiriyordu.

Yeni çıkan vaka ile ülkemizde bugün toplam 5 kişide daha koronavirüs görüldü.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 15.04.2020 23:17
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliDome Otel
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