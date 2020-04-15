1 yeni vaka daha!

Dome Hotel’de karantina altındaki 1 kişide daha korona virüs görüldü.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bir televizyon programına yaptığı açıklamada bu akşam yapılan testlerde Dome Hotel’de karantina altında tutulan 1 kişide korona virüse rastlandığını duyurdu.

Ülkemize 1 Nisan tarihinde İstanbul’dan gelen 136 yolcu, 14 günlük karantina sürecini Girne'deki Dome Otel'de geçiriyordu.

Yeni çıkan vaka ile ülkemizde bugün toplam 5 kişide daha koronavirüs görüldü.

Kaynak : Haber Kıbrıs