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1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi

Tarım Dairesi tarafından 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarına göre bir ithal üründe limit üstü bitki koruma, bir yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

13 Kasım 2020 Cuma 19:35
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1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e  ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

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