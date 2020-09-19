1 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı

Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 11-17 Eylül arasında ithal ürünlerden alınan 48 ve yerli ürünlerden alınan 13 numune üzerinde yapılan analizlerde, ithal ürünlerden Setar Ltd’e ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü, Gazimağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
18 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz
2 Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
3 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Gala Temiz
4 Köşe Tic. Ltd İthal Havuç Temiz
5 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
9 Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
17 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
18 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
19 Setar Tic. İthal Nektarin Temiz
20 Setar Tic. İthal Elma Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
30 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
31 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz
33 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çilek Temiz
34 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma Gala Temiz
35 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz
36 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Nektarin Temiz
37 Setar Tic. İthal Elma Golden Temiz
38 Setar Tic. İthal Elma Granny Limit Üstü
39 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
42 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
43 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
44 SVS Tic. Ltd. İthal Erik Freze Temiz
45 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.Maria Temiz
46 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
47 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
48 Hürsen Tarım Ürünleri İthal Domates Temiz
49 Zafer Yıldırım Mağusa Hıyar Temiz
50 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz
51 Derya Gökalp Çemender Mağusa Hıyar Temiz
52 Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Limit Üstü
53 Erdal Darbaz Güneşköy Marul Temiz
54 Feromiz Pişkin Aydınköy Hıyar Temiz
55 Hasan Beşerler Düzce Ovası Ispanak Temiz
56 Hasan Beşerler Düzce Marul Temiz
57 Hacı Çelik Tatlısu Hıyar Temiz
58 Mustafa Özfadıl Türkmenköy Marul Temiz
59 Davut Kanbur İncirli Bağrülce Temiz
60 Ahmet Uzun Ozanköy Tatlı Sivri Biber Temiz
61 Serpil Bayur Ozanköy Maydanoz Temiz