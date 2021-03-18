1 yıl cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da Surlariçi’nde 20 Kasım 2020 tarihinde Kadife Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Bektaş Şaşkara’nın yaptığı Şaşkara Market isimli işyerine girerek sirkat ettiği yüklü miktarda sigara paketleri, tütün, tütün kâğıdı, bozuk para, erkek ve kadın yüzüğü ile kamera kayıt cihazıyla toplamda yaklaşık 6 bin 255 TL değerinde mal ele geçiren sanık Ahmet Akkuş aleyhindeki dava karara bağlandı.