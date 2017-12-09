KKTC İnsan Hakları Derneği, KKTC’yi tanımadığı sürece BM’nin hiçbir ortamda Kıbrıs Türk Halkına adalet ve güvenlik sağlayamayacağını vurguladı.

Dernek 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Niyazi’s Mirage Restorant’ta yer alan basın toplantısı saat 12.00’de gerçekleştirildi.

“İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ’NE RAĞMEN…”

Basın Toplantısında konuşan İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ikinci dünya savaşı sonrasında “Dünya barışı” için 10 Aralık 1948 tarihinde BM tarafından yayımlana İnsan Hakları Bildirgesi’ne rağmen dünyada milyonlarca insanın acımasızca öldürüldüğüne dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın adada 54 yıldır yürüttüğü mücadelenin bir “insan hakları” mücadelesi olduğunu kaydeden Işık, “Kıbrıs’ın bölünmesinden sorumlu Kıbrıslı Rumlar’ın hükümranlık ile ödüllendirildiği masum Kıbrıs Türk Halkı’na suçlu konumda muamele yaptığı sürece BM adalet ve güven unsuru olamayacak” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Dimopulos Kararı”nın tarihsel bir kazanım olduğunu ifade eden Işık, bunun aynı zamanda AB’nin siyasal ve hukuksal zeminde Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler’in egemenliğini kabul ettiğinin örneği olduğunu belirtti ve karar ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Kosova Devleti’nin BM tarafından tanınması için esas alınan tüm kriterlerin KKTC’nin tanınması için de mevcut olduğunu kaydeden Işık, Kosova Devleti’nin tanınmasında BM’nin esas aldığı kriterleri sıraladı.