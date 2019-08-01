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10 aydır kaçak yaşıyordu

Girne’de meydana gelen kavga olayının ardından ülkede kaçak olduğu anlaşılan zanlı Blossom Pearl Bannas tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
10 aydır kaçak yaşıyordu

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen kavga olayının ardından ülkede kaçak olduğu anlaşılan zanlı Blossom Pearl Bannas tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kardeşler, 31 Temmuz tarihinde Girne’de meydana gelen kavga ve rahatsızlık suçlarından dolayı karakola celp edilen zanlı Blossom Pearl Bannas'ın muhaceret kontrolünde 9 Ekim 2018 tarihinden beridir ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Filipin uyruklu zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, huzurdaki şahadeti değerlendirerek, zanlının ilk nazarda 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Blossom Pearl Bannas
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