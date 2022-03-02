Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Flaş Haber
Otobüs Durağına Daldı
Kapat

10 binlerce TL’ye varan sahte banknotlar ele geçirildi

Girne’de sahte Türk Lirası ve Sterlin banknotlar tespit edildikten sonra Girne ve Lefkoşa’da 10 binlerce TL’ye varan sahte 100 TL’lik ve 600 Stg sahte 20 Stg’lik banknotlar ele geçirildi.

02 Mart 2022 Çarşamba 19:55
199 Okunma
10 binlerce TL’ye varan sahte banknotlar ele geçirildi
banner108

 Girne’de sahte Türk Lirası ve Sterlin banknotlar tespit edildikten sonra Girne ve Lefkoşa’da 10 binlerce TL’ye varan sahte 100 TL’lik ve 600 Stg sahte 20 Stg’lik banknotlar ele geçirildi.

Polis’ten verilen bilgiye göre dün isminin baş harfleri M.F.C.(E-35) olan bir kişinin Girne’deki ikametgahında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet bütün ve bir adet de yarım hap ile her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan D456125689, E051128064, B342895567, C152887776, E657555665 ve D456125689 seri numaralarından oluşan toplam 146 adet (14,600 TL) Türk Lirası banknot bulundu.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen isminin baş harfleri M.A(E-26) olan kişinin Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahta da sahte olduğuna inanılan 177 adet 100 TL’lik (17,700 TL) bulundu. Banknotların E 657555665, D456125689, C152887776, B342895567, D456125689 ve D456125689 seri numaralarından olduğu belirtildi.

Girne’de 27 Şubat Pazar ise iki farklı iş yeri içerisinde, isimlerinin baş harfleri H.E.(E-19) ve A.D.(E-18) olan iki kişi, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, işletmeciye sahte olduğuna inanılan 26 adet 20 Stg banknot (520 Stg) verdiği tespit edildi.

Banknotların JA14467000 ve JA14467300 seri numaralarından  olduğu belirtildi.

Mesele ile ilgili bahse konu iki kişinin, A.Ö.(E-18) ile birlikte 26 Mart’ta Lefkoşa’da Arasta bölgesinde faaliyet gösteren iki farklı iş yerinden yapmış olduğu alışveriş karşılığında, sahte olduğuna inanılan 20 Stg’lerden 4 adet (80 Stg) verildiği tespit edildi. Sahte Stg’lerin JA14467000 ve JA14467300 seri numaralarından olduğu ifade edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Üst Komite Tarafından Alınan Kararlar
İşte Üst Komite Tarafından Alınan Kararlar
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 109 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 109 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Altuğra: Erkekler çekilmezse, biz hakkımızı almasını biliriz
Altuğra: Erkekler çekilmezse, biz hakkımızı almasını biliriz









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim