10 binlerce TL’ye varan sahte banknotlar ele geçirildi

Girne’de sahte Türk Lirası ve Sterlin banknotlar tespit edildikten sonra Girne ve Lefkoşa’da 10 binlerce TL’ye varan sahte 100 TL’lik ve 600 Stg sahte 20 Stg’lik banknotlar ele geçirildi.

Polis’ten verilen bilgiye göre dün isminin baş harfleri M.F.C.(E-35) olan bir kişinin Girne’deki ikametgahında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet bütün ve bir adet de yarım hap ile her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan D456125689, E051128064, B342895567, C152887776, E657555665 ve D456125689 seri numaralarından oluşan toplam 146 adet (14,600 TL) Türk Lirası banknot bulundu.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen isminin baş harfleri M.A(E-26) olan kişinin Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahta da sahte olduğuna inanılan 177 adet 100 TL’lik (17,700 TL) bulundu. Banknotların E 657555665, D456125689, C152887776, B342895567, D456125689 ve D456125689 seri numaralarından olduğu belirtildi.

Girne’de 27 Şubat Pazar ise iki farklı iş yeri içerisinde, isimlerinin baş harfleri H.E.(E-19) ve A.D.(E-18) olan iki kişi, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, işletmeciye sahte olduğuna inanılan 26 adet 20 Stg banknot (520 Stg) verdiği tespit edildi.

Banknotların JA14467000 ve JA14467300 seri numaralarından olduğu belirtildi.

Mesele ile ilgili bahse konu iki kişinin, A.Ö.(E-18) ile birlikte 26 Mart’ta Lefkoşa’da Arasta bölgesinde faaliyet gösteren iki farklı iş yerinden yapmış olduğu alışveriş karşılığında, sahte olduğuna inanılan 20 Stg’lerden 4 adet (80 Stg) verildiği tespit edildi. Sahte Stg’lerin JA14467000 ve JA14467300 seri numaralarından olduğu ifade edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.