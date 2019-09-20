Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da

20 Eylül 2019 Cuma 10:51
10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da

10. Cumhuriyet Şöleni 16 Kasım’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu kapsamda belediyelerin görevlendirdiği kültür sorumluları ve eğitmenleriyle teknik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da katıldı.

EREN

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, kutlamalar kapsamında bu yıl belediyeler bünyesinde bulunan halk dansları ekiplerine yöneldiklerini belirterek, dernek ekipleriyle hem federasyon çatısı altında hem de dernekler bazında birçok etkinlik yapıldığını ve eski bir gelenek olan Cumhuriyet Şöleni’ne bu yıl belediye ekiplerinde yer alan gençlere sahne şansı vermek istediklerini vurguladı.

Gençlerin okul dışı zamanlarda kültür, sanat ve spor içerisinde kalmasını istediklerini vurgulayan Eren, Gençlik Dairesi başta olmak üzere, Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyelere büyük görevler düştüğünü, bu tip organizasyonların gençleri söz konusu öğelerin içerisinde tuttuğunu söyledi. 

KADİRAĞA

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da, belediye ekiplerine böylesi bir şölen imkanı verilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerini de aynı platformda izleme olanağı yakalanacağını ifade etti.

Kadirağa, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e düzenleyeceği organizasyondan ötürü teşekkür ederken, Organizasyonu yürüten daire çalışanları Adem Öksüzoğlu ve Günay Toygar’a da teşekkür etti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetŞÖLEN10165KasımHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sağlık Sigortasının Bugünü ve Yarını" konulu panel Ydü'de
"Sağlık Sigortasının Bugünü ve Yarını" konulu panel Ydü'de
Ek yerleştirme sonucu 866 öğrenci daha KKTC’ye geliyor
Ek yerleştirme sonucu 866 öğrenci daha KKTC’ye geliyor
Oktay: "Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak"
Oktay: "Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim