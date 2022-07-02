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10'dan fazla kişinin evini soydu... Ozanköy hırsızı yakalandı

Ozanköy hırsızı yakalandı. Hırsız 10'dan fazla kişini evini soydu...

02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:31
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10'dan fazla kişinin evini soydu... Ozanköy hırsızı yakalandı
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

2022 yılı Nisan - Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Ozanköy’de meydana gelen “Ev Açma ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen M.P. (E-39) 01.07.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; 16.05.2022 tarihinde H.A’ya ait ikametgahtan 2600 TL, 180 Euro ve 600 Dolar paralar ile muhtelif ziynet eşyalarını, J.P’ye ait ikametgah içersinden 400 Euro ve 800 TL nakit parayı, B.B'ye ait ikametgah içerisinden toplam 103.500 TL parayı, A.O.A’ya ait ikametgah içerisinden 650 Doları, T.Ö'ye ait ikametgah içerisinden 7,000 TL nakit para ile bir adet playstation 4 ve Samsung Gear S3 marka akıllı kol saatini, B.S’ye ait ikametgahtan toplam 59.000 TL, 600 Euro ve 500 STG nakit paraları, C.A'ya ait ikametgah içerisinden 1000 Euro ve 8500 TL nakit paraları, İ.A’ya ait ikametgah içerisinden bir adet çocuk kamerasını, M.H’ye ait ikametgah içerisinden 1,600 TL, 150 Euro, 100 STG ve 50 Avustralya Doları nakit paraları, M.A’ya ait ikametgah içerisinden 25 Euro, 230 Stg ve 2,400 Tl nakit paraları, H.Y’ye ait ikametgah içerisinden 4.350 TL, 600 Dolar ve 450 Euro nakit paraları çaldığı S.D’ye ait ikametgaha cürüm işlemek kastı ile girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 02.07.2022 12:18
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