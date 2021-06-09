Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak

10 gün cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen köpeğe tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:47
184 Okunma
10 gün cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen köpeğe tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının “Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” meselesine methaldar olduğunu söyledi.

Polis 6 Haziran 2021 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Girne’de Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis memuru zanlının tutuklandığını ve 225 mlgr alkollü içki tesiri altında olup, siyah beyaz renk sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, olayı gören bir tanık olduğunu ve o kişinin polisi aradığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde köpeğe tecavüz etmediğini sadece parmakladığını söylediğini, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, işçi lojmanında kaldığını, tek bağının çalışma izni olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı tutuklu yargılama talebine itiraz etti.

Savunma, zanlıyı tanık kürsüsüne çıkardı ve iki kefil dinletti.

Mahkemede konuşan zanlı köpeğe tecavüz etmediğini, okşadığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçmayacağını söyledi.

Yargıç Özge Uğraşın, talepleri değerlendirdikten sonra zanlıyı 10 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

Son Güncelleme: 09.06.2021 08:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Yarın Toplanıyor
Meclis Yarın Toplanıyor
Bengihan: Devlet, aidatlara göz dikecek kadar aciz duruma getirilmiştir
Bengihan: Devlet, aidatlara göz dikecek kadar aciz duruma getirilmiştir
Serdaroğlu: Biz çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşamasını istiyoruz
Serdaroğlu: Biz çocuklarımızın daha iyi bir ülkede yaşamasını istiyoruz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim