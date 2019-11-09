Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasiler, kurum, kuruluşlar, Ulu Önder Atatürk’ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlıyor.

İşte 10 Kasım mesajları:



ÖZÇINAR’DAN 10 KASIM MESAJI

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılındayız.

Büyük Lider Atatürk, bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, çizdiği yol, bugün halen bizlere rehber olmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk Milleti’ne değil tüm dünyaya ışık tutmuş, yol gösterici olmuştur.

Ortaya koyduğu ilke ve devrimleri, ilk günden benimseyip uygulayan Kıbrıs Türk Halkı, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duymaktadır.

Fikirleri ve emanetini bizden sonraki nesillere aktarmanın ilk görevlerimiz arasında olduğunu vurgularken, Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anarım.”

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KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI CİVELEK MESAJ YAYIMLADI



KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük devlet adamı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’ıncı ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Civelek, Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Büyük önderimiz Atatürk’ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizin ilkelerine, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne mutlu bizlere ki yolunda yürüyeceğimiz, dünyanın gıpta ettiği ve bizler için ölümsüz olan bir liderimiz var. Ulu önder Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

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TKP-YG GENEL BAŞKANI ÇAKICI, ATATÜRK’ÜN 81. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

“DEVRİMLERİ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR”

Lefkoşa, 9 Kasım 19 (T.A.K.): Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğine işaret ederek, O’nu ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Çakıcı, Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderimiz, emperyalist devletlere karşı verdiği mücadeleyle mazlum halklara örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış ve istikrar arayışlarına ışık tutmakta olduğunu; daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak için mücadele eden bütün halkların, Atatürk'ün mücadelesinden ilham almayı sürdürdüğünü ifade eden Çakıcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza kadar taktirle hatırlanacaktır. Yüce Atatürk, hayatını ulusun kurtuluşuna adayan dünyada eşine az rastlanan liderlerden biri olmuştur. Yaşamı süresince yaptığı devrimler yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun.”

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BAKAN OĞUZ’DAN 10 KASIM MESAJI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz, mesajında, şunları dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ülkesini karanlıktan aydınlığa çıkarmış, ilkeleri ve inkılaplarıyla çağdaşlaşmanın önünü açmıştır. Modern, Türkiye’nin evrensel değerler üzerinde yükselen, demokrasiye ve yeniliklere kucak açan bir cumhuriyet olması için çalışmıştır. Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyet, emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 81’inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.”

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ÖMÜRLÜ, ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ömürlü mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük Devlet adamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün 81.yıldönümünde onu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.

ATATÜRK fikirleri, başarıları, eserleri ve kılavuz edinmemiz için geride bıraktığı ilke devrimleriyle, birleştirici, bütünleyici yapısı, en önemlisi bilimi rehber edinmiş öngörüsü ile hiç ölmeyecek bir Devlet Adamı olarak Dünya Liderleri arasındaki hak ettiği seçkin yerini almıştır. Bu düşünce ve duygularla, ilke ve devrimleriyle hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığın uygarlık yolunda kararlı ve de istikrarlı ilerleyişimizi sürdüreceğimize, manevi huzurunda söz veriyor ve sizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz.”

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EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ 10 KASIM MESAJI YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Dernek mesajı şöyle:



“Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’nci yılında, başta Türk Milleti ve insanlığın ona giderek artan bir sevgi ve saygı ile bağlı olmasını büyük bir gurur ve sevinçle idrak etmekteyiz. Ona duyulan yüce sevgi, her türlü olumsuz siyasi girişim ve yapılanmaya karşı durulacağının göstergesi olmaktadır.

Onun her zaman işaret ettiği çağdaş, laik ve demokratik bir düzen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, savaş, şiddet, düşmanlık yerine barış ve huzurun hüküm süreceği daha güzel yaşam için bireysel ve toplumsal mücadele ile her seviyede çaba gösterilmeli, çok daha fazla çalışılmalıdır.

Bu bilinç ve anlayışla bizler, onun yolunda çaba sarf etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımızın yıl dönümünde sevgi ve saygı ile anıyoruz. Saygılar sunarız”

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YDP :“ATATÜRK SADECE TÜRK MİLLETİNE DEĞİL İNSANLIĞA IŞIK OLMUŞTUR”

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükyılmaz’ın mesajı şöyle:

“Cenabı Allah’ın Türk Milletine bir lütfu olan Ulu önder Atatürk’ü 81. Ölüm yıldönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyor, aziz ruhu önünde tazimle eğiliyoruz.

İngiliz Başbakanı Lloyd George; “Onun gibi dâhiler dünyaya yüzyılda bir gelir. O da maalesef Türklere nasip oldu” diyerek Ulu önder Atatürk’ün özelliğini ve misyonunu bir cümle ile özetlemiş ve duygularımıza tercüman olmuştur.

Atatürk ilke ve İnkılaplarını kendiliğinden kabul eden ve Atatürk sevgisini içinden hiçbir zaman eksik etmeyen Kıbrıs Türkleri onun izinden gitmeye devam edecek ve ilkelerinden taviz vermeyeceklerdir”.

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TÖRE MESAJ YAYINLADI: “İŞARET ETTİĞİ YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şöyle dedi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümünde onu sevgi ve saygı ile anarken işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” ifadesi bizlere daima rehber olacaktır.

Atatürk’ü tanıdıkça kendimize olan güvenimiz artmaktadır. Atatürk’ün yine ifade ettiği “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (Yaşayacaktır). “Ne mutlu Türküm diyene..” Yaşasın Türkiye, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye haykırıyoruz. Atatürk yaşıyor..ruhu şad olsun!

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DP GENÇLİK ÖRGÜTÜ’NDEN 10 KASIM MESAJI

Demokrat Parti Gençlik Örgütü, 10 Kasım’ın sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, geleceğe ışık tutan Büyük Önder’in yolunda bilgilenme, tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakma günü olduğunu kaydetti.

DP Gençlik Örgütü yayımladığı 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhun Şad Olsun.”

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NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NUN 10 KASIM MESAJI;“AZİZ ATATÜRK BÜYÜK BİR KOMUTAN, ÜSTÜN MEZİYETLERİ OLAN BİR DEVLET VE SİYASET ADAMI OLARAK TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDE TAHT KURMUŞTUR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yakından takip ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını büyük bir sevinçle karşılayarak, kendi mücadelesine rehber ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü ve Atatürk’ü anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz komutanı, Büyük Önder ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81. ölüm yıldönümünde saygıyla yad ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. Elbette O, istiklal ve istikbal demektir. O; tarih boyunca zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğmemiştir. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvetli hale getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir. Kıbrıs Türk Halkı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yakından takip etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını büyük bir sevinçle karşılamış ve kendi mücadelesine rehber etmiştir.”

Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere, genç nesli de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Atatürk’ün bıraktığı miras ve emanet ettiği gençliğe hizmeti “boyun borcu” olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle andıklarını dile getirdi.