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10. Lefke Ceviz Festivali, 5-6 Haziran’da Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilecek

04 Haziran 2019 Salı 10:46
10. Lefke Ceviz Festivali, 5-6 Haziran’da Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilecek
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Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği tarafından düzenlenen 10. Lefke Ceviz Festivali, 5-6 Haziran’da Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ülkemizde cevizin en bol olduğu Lefke’de ceviz hasatı başladı.

Lefke, bu yıl 10.cusu düzenlenecek olan Ceviz Festivali’ne hazırlanıyor. Bu çerçevede ceviz üreticileri de festivale yönelik hazırlıklarını yapıyor.

Özellikle toplaması zor ve zahmetli olan ceviz üretiminde bu yıl yağışlar bol olmasına rağmen rekolte beklenenin altında.

1000 civarı ceviz ağacının bulunduğu Lefke’de bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin rekolte var.

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Üreticilerin bir kısmı cevizleri macunluk olarak satarken bir kısmı da macun şeklinde satışa sunuyor.

Ceviz üreticileri, üretim ve hasatla ilgili detayları BRT mikrofonuna anlattı.

Üreticiler, cevizin suyu seven bir ağaç olduğuna işaret ederek, Lefke’nin bu yönden avantajlı olduğunu söylediler.

Özellikle hasatının emek isteyen zor bir iş olduğunu anlatan üreticiler, festival sayesinde ceviz ürününün ekonomik değerinin de arttığına işaret ettiler.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği tarafından düzenlenen 10. Lefke Ceviz Festivali, 5-6 Haziran’da Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Lefke Ceviz Festivali
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