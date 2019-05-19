Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

“10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’da Başlıyor

 Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen “10. Lefke Ceviz Festivali”, 5 Haziran’da başlıyor. 

19 Mayıs 2019 Pazar 14:09
“10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’da Başlıyor
banner44

Bu yıl sanatsal bir içerik ve “uluslararası turizm kimliği kazandırma” amacıyla düzenlenecek festival 2 gün sürecek.
Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtası ile korunup tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, Lefke çarşı merkezinde yer alacak.

banner41
Kırsal kalkınmayı, yerel üretimi ve kültürü destekleme hedefi ile düzenlenen festivalin açılışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak ve etkinlikler gece saat 23.00’ye kadar devam edecek.
“Ceviz Tadında Bayram” sloganı ile gerçekleştirilecek festival kapsamında yerel stantlar, “Bayram Geldi Hoşgeldi” temalı gösteriler, çocuk aktiviteleri, Halk dansları, müzik dinletileri, Lefke Belediyesi Kadın Kursu tarafından “El Emeği Göz Nuru Sergisi”, “Fikret Demirağ Şiir Otobüsü Sergisi”, rehber eşliğinde “Adım Adım Lefke” tanıtım turu, Lefke Avrupa Üniversitesi katkılarıyla “Uluslararası Turizm Gecesi” yer alacak. Final gecesinde ise “Bay ve Bayan Turizm Gençlik Gösterisi” düzenlenecek.
Bayramın ikinci ve üçüncü günü gerçekleştirilecek festivale “Cittaslow ( Sakin Şehir) Lefke sevenlerini bekliyor” sloganıyla tüm halka katılım çağrısı yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefke Ceviz Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu nasıl olacak?
Kuir Kıbrıs Derneği, Aktivistlerinin Saldırıya Uğradığını Savundu
Kuir Kıbrıs Derneği, Aktivistlerinin Saldırıya Uğradığını Savundu
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim