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10. Lefke Yafa Portakal Festivali bugün gerçekleştirildi

07 Nisan 2019 Pazar 11:13
10. Lefke Yafa Portakal Festivali bugün gerçekleştirildi
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Lefke Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Lefke Yafa Portakal Festivali bugün Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lefke Belediyesi’nin bölgedeki sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla, yafa portakalını tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak amacıyla düzenlediği Yafa Portakal Festivali’nin bu yıl 10.’ncusunu düzenledi. 1935-1939 yılları arasında Lefke’de düzenlenen portakal festivalinin ardından

76 yıllık arayla 2015 yılından beri yeniden düzenlenen şölen, Lefke Çarşı Merkezi’nde yer aldı.

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Lefke Atatürk Parkı Önü’nden başlayıp Lefke Çarşısı’nda sona eren kortejle başlayan şölende, daha sonra açılış kurdelesi kesildi ve hazırlanan buhurdanlıkta zeytin dalı yakıldı. Ardından şölenin açılış konuşmalarına geçildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’nin yafa portakalıyla özdeşleşmiş olduğuna dikkati çekerek, bu ürünün değerine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaya, Lefke’nin doğal yapısı, toprağı ve suyunun bu ürünün en güzel şekilde üretilmesinin nedeni olduğunu kaydederek, yafa portakalın bölge için önemli bir de ekonomik değeri olduğunu belirtti. Bu yıl yağışlar sayesinde bölgedeki tüm derelerin aktığını ancak bir bölüm suyun da denize gönderilmek zorunda kalındığını belirten Kaya, bölgede bulunan 8 derenin en az 3 tanesinin önüne baraj yapılabileceğini ancak bu konunun görüşmelerde yer alarak var olan işleyişin değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Lefke’nin kendisinde özel bir yeri olduğunu belirterek, bölgenin Kıbrıs’ın en güzel köşelerinden biri olduğunu söyledi. Akıncı, Lefke’nin çevresel zenginliklerinin yanı sıra yılardan beri devam eden çevresel sorunları da olduğuna işaret ederek, CMC’nin yıllardır bitmeyen kangren bir yara gibi durduğunu ve tüm girişimlerin kökten bir çözümü hala sağlayamadığını anımsattı. Son günlerde gündeme gelen su sızıntısı konusunun da süratle ele alınması ve giderilmesi gerektiğini belirten Akıncı, bu konuyla ilgili girişimlerin Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla devam edeceğini söyledi. Akıncı, festivalin bölgeye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dans gösterileri sunuldu, stantlar gezilerek yerel ürünlerin tadına bakıldı. Yarın da gün boyunca devam edecek festivalde, Lefke doğa yürüyüşü, dalından portakal toplama etkinlikleri, müzik dinletileri ve çeşitli dans gösterileri yapılacak.

(BRT MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Lefke Yafa Portakal Festivali
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