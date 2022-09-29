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10. Lefkoşa Maratonu 23 Ekim'de

10. Lefkoşa Maratonu 23 Ekim Pazar günü koşulacak. 

29 Eylül 2022 Perşembe 13:48
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10. Lefkoşa Maratonu 23 Ekim'de



Ana sponsorluğunu Armani Exchange'in (Esmen Grup) yapacağı ve "İyi ki'lerimiz için" sloganıyla koşulacak maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kategoride, 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde koşulacak ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

10 kilometrelik etap saat 07.30'da, 21 kilometrelik etap 07.45'te ve halk koşusu olan 4 kilometrelik etap da 10.30'da başlayacak.

-Harmancı: "Geliri yaşlılar için yeni yaşam merkezi için kullanılacak"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı maratonla ilgili Merkez Lefkoşa'da düzenlenen basın toplantısında bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Adanın en büyük yarı maratonunun, her yıl olduğu gibi yine sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için koşulacağının altını çizdi.

"İyi ki'lerimiz" diyerek şehrin yaşlıları ve büyüklerine atıfta bulunulduğunu anlatan Harmancı, elde edilecek gelirin yaşlılar için oluşturulacak yeni yaşam merkezi için kullanılacağını ve bu yılki koşulara 10 binin üzerinde katılım beklediklerini belirtti.

Atletizm Federasyonu'nun da iş birliğinde dünyaca ünlü Türk atlet Ramil Guliyev'in de Adaya getirileceğini ayrıca uluslararası başarıları bulunan 8 atletin daha koşularda yer almak üzere KKTC'ye geleceğini söyleyen Harmancı, koşulara katkıda bulunan sponsorlara da teşekkür etti.

-Esmen

Ana sponsor Esmen Grup Direktörü Esin Esmen, Lefkoşa Maratonu'nu her yıl olduğu gibi yeniden desteklemekten mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.

-Tınazcı

KKTC Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Cevdet Tınazcı da KKTC'nin en itibarlı şehir maratonuna dördü kadın, dördü erkek olmak üzere, 8 yarı maraton ve maraton koşmuş sporcuyu yurt dışından getireceklerini söyleyerek, ayrıca 25 hakem, 50 yardımcı hakem, polis ve zabıta ekiplerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda koşu yapılmasını sağlamak için hazır olacağını anlattı.

-Aktunç

LTB ve LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç ise halkın da desteğiyle 9-10 binleri aşıp katılım sayısını 12 bine çıkarmayı istediklerini ifade etti.

-Katılım ve ücretler

Geleneksel Lefkoşa Maratonu'nda 4 kilometrelik Halk Koşusuna katılım bedeli 50 TL, 10 Kilometrelik koşu için 150, 21 kilometrelik koşu için ise 250 TL olarak belirlendi.

Kayıtlar hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB önünde yapılabiliyor.

10 km. ve 21 km koşular için son kayıt tarihi 21 Ekim Cuma saat 17.00 olarak belirlenirken, 4 kilometre için maraton günü olan 23 Ekim Pazar 07.30 - 09.30 saatleri arasında kayıt yapılabilir. 4 kilometre için maraton günü olan 23 Ekim Pazar 07:30-09:30 saatleri arasında kayıt yapılabilecek.

Detaylı bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden ulaşılabiliyor.

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