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10. Masal Günleri etkinliği Cumartesi günü tamamlanıyor

Kültür Dairesi’nin 10. Masal Günleri etkinliği Cumartesi günü tamamlanıyor

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
10. Masal Günleri etkinliği Cumartesi günü tamamlanıyor
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Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı ve onbeş günde bir Cumartesi günleri Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yapılan “Masal Günleri”nin son etkinliği 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

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Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz olarak yapılan etkinlik çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukların velileri ile birlikte katıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sanatçısı Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile saat 10.30’da başlayacak. Etkinlik çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak “Minik Eller Seramik Yapıyor” etkinliği ve Emine Özlüses ile taş boyama etkinliği ile saat 12.30’a kadar devam edecek.

Kültür Dairesi’nin büyük ilgi gören etkinliklerinden olan 10. Masal Günleri’nin son etkinliğinin yapılacağı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü, etkinliğin ilk gününden itibaren katılım gösteren çocukların etkinlik süresince yaptıkları resimler arasından yapılacak bir seçkiden oluşturulacak bir de sergi açılacak. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
10. Masal Günleri
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