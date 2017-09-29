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10 metre dere yatağına uçtu

Çetin Alkan dün saat 16.45 sıralarında KA 895 plakalı arabası ile Değirmenliğe doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araba 10 metrelik dere yatağına yuvarlanarak hurdaya döndü.

29 Eylül 2017 Cuma 09:11
10 metre dere yatağına uçtu

Bahadır Ayna

Halk arasında “ölüm yolu” olarak adlandırılan Değirmenlik Girne anayolunda dün yine bir trafik kazası meydana geldi.  54 yaşındaki Çetin Alkan Girne’den Değirmenlik istikametine doğru gittiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araba 10 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu. Alkan, şans eseri kazadan hafif yara alarak kurtuldu. Kazanın ardından hem yolda geçen şoförlerin hem de sosyal medyadan vatandaşların tepkisi sert oludu. Birçok vatandaş “hükümet daha neyi bekliyor, bu yolun yapılması için kaç kişi ölmesi gerek” dedi.

10 metre dere yatağına uçtu

Saat 16.45 sıralarında, 54 yaşındaki Çetin Alkan sürüdüğü KA 895 plakalı aracı ile Girne’den Değirmenlik’e doğru gidiyordu. Girne -Değirmenlik Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçen Çetin Alkan çelik bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu.

Hafif yara aldı

Kaza ardından hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Çetin Alkan olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Havadis Gazetesi

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