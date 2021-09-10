10 milyon 976 bin 590 TL ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Nisan 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Nisan 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve 6264 kişiye toplam,10 milyon 976 bin 590 TL, 59 kuruş ödeme yapıldı.