Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

10. Ozanköy Pekmez Festivali Başladı

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali başladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:38
10. Ozanköy Pekmez Festivali Başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılış törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne milletvekilleri Ünal Üstel ve Özdemir Berova, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 

Şıra içimiyle başlayan festival in ilk gününde Hot Club of Cyprus konseri, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleriyle ilgili sunum yer aldı ardından Hikmet Kurtarıcığulları konser verdi. 

Yarın sona erecek festival, bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenleniyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin açılışında yaptığı konuşmada, harnup ve pekmezin sağlığa faydalarından ve ekonomik öneminden bahsederek, Kıbrıs’ın harnupun düzenli olarak ekimi ve hasadının yapıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi.

Güngördü, ülke genelinde geçen yıl 150 bin harnup ağacından 2 bin 209 ton ürün alındığını ve 541 bin ABD Doları gelir elde edildiğini dile getirdi. Güngördü, harnupun; tekstil, kağıt ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını ifade ederek, üretmenin önemine dikkat çekti. 

Ozanköy’ün, Nobel Ödülü’ne iki kez aday gösterilen Osman Türkay’ın yetiştiği yer olduğuna da işaret eden Güngördü, “Osman Türkay 3 Boyutlu Anıt Projesi”nin belediye tarafından tamamlandığını ve kitaplarının basıldığını kaydetti.

FESTİVALDE NELER VAR

Festivalde bu akşam saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’de Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’de Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek, 21:15’de ise Grup Baria konseri yapılacak.

Festivalde yarın saat 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin Sağlığımıza Faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiOzanköy MuhtarlığıOzanköy Pekmez FestivaliEtkinlikGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim