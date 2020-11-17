10 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası

Hamitköy’deki evinde Eylül- Kasım ayları içerisinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddia edilen F.A,yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görev yapan polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı.

Özkoçak, zanlının "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı” meselelerinden methaldar olduğunu belirtti.

Özkoçak, zanlının Eylül - Kasım 2020 tarihleri arasında Hamitköy’de kendi ikametgahı içerisinde, ailesi ile birlikte misafir olarak bulunan 10 yaşındaki C. Ç’ye çeşitli tarihlerde cinsel davranışla cinsel organını okşamak ve dudağından öpmek suretiyle cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunulduğunu söyledi.

Polis memuru Okan Özkoçak, olayın 13 Kasım 2020 tarihinde polise rapor edilmesi üzerine tahkikat başlatıldığını dile getirerek, bunun üzerine zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Özkoçak, zanlının tutukluluk süresince eşinin bir takım ciddi iddialarda bulunması üzerine cep telefonunun incelemeye alındığını mahkemeye aktardı.

Özkoçak, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiğini ve söz konusu olayın hassas bir nitelik taşıdığını, alınacak birçok ifadenin ve incelenecek cep telefonlarının bulunduğunu vurguladı.

Zanlının serbest kalması halinde yapılacak olan tahkikata ve alınacak olan ifadelere etki etme olasılığının bulunduğuna dikkat çeken Özkoçak, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı süreye itirazda bulunmazken bazı iddialarda bulunarak, müştekinin dedesinin başka bir meselede çocuk istismarı suçundan methaldar olduğunu, aile içerisinde cinsel konuların konuşulduğunu bu yüzden çocuğun psikolojik olarak bir travma yaşıyor olabileceği iddialarını yineledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.