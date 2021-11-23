10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!

(Kamalı Haber)

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan zanlı M.K mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 19-22 Kasım tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi.

Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi ile çocuğun annesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, zanlının Atatürk İlkokulunda görev yaptığını söyledi.

Alınacak ifadeler olduğunu zanlının da ifadesinde suçunu itiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.