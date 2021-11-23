Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan zanlı M.K mahkemeye çıkarıldı.

23 Kasım 2021 Salı 17:32
300 Okunma
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
banner108

(Kamalı Haber)

Çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan zanlı M.K mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 19-22 Kasım tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi.

Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi ile çocuğun annesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, zanlının Atatürk İlkokulunda görev yaptığını söyledi.

Alınacak ifadeler olduğunu zanlının da ifadesinde suçunu itiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.11.2021 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”
Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”
Alsancak-Lapta Yolu için 12 milyon TL ayrıldı
Alsancak-Lapta Yolu için 12 milyon TL ayrıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim