10 yerel pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9153 olup, 10 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1
Girne
Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2
Gazimağusa
Karakol Bölgesi- 3
21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352
Toplam Vaka Sayısı: 7773
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661