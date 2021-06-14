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10 yıl hapis cezası

Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 1 kilo 799 gram hintkeneviri ile 574 gram Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal eden zanlı Daniel Emekawuru’nun aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:51
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10 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber)

Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 1 kilo 799 gram hintkeneviri ile 574 gram Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal eden zanlı Daniel Emekawuru’nun aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Başkan Gazi açıkladı.

Gazi sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğunlukla meşgul ettiğini belirterek bu tür suçların toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılması gerektiği aktardı.

Gazi, sanığın bin Euro karşılığında külliyatlı miktarda uyuşturucu ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak sanığı 10 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tasarrufundaki maddelerle yakalanmıştı. Polis tutuklanan zanlının yapmış oluğu sözlü beyanlarda söz konusu uyuşturucu maddeleri 1000 Euro karşılığında getirmek için anlaştığı belirlenmişti.

Son Güncelleme: 14.06.2021 14:57
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