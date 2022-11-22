"10 Yıldır kapanamayan borcu ben kapatacağım"

Programda yerel seçimlerle ilgili süreci değerlendiren Gardiyanoğlu, "Belediyecilikte olay şahısla ilgilidir' diyerek, projelerini ortaya koyarak, halkın parti gözetmeksizin oylarına talip olduklarını söyledi. "Partili aday olmak tabi ki avantaj" diyen Gardiyanoğlu, "bu avantajımızı, iyi projelerimizle destekleyerek, Lefkoşa halkının karşısına çıkacağız' diye konuştu.

"Güzel bir yarış olacak"

Her partide kırgınlıklar, küskünlükler olur diye Gardiyanoğlu, "UBP dizel motora benzer. Son 10 gün kala açılır ve son günlerde pik yapar. UBP seçim partisidir. Bir çok algı operasyonu var, şahsımla ilgili de aynı şekilde ama Lefkoşa'yı en iyi bilen beş insandan biriyim. Ben UBP'de doğdum büyüdüm ve hep mücadele ettim. Tabanımız beni her zaman destekledi. Beni belediye başkanı olarak görmek istediler. Kamuoyu yoklamaları yaptık, bunda da birinci çıktım ve bu serüvene başladım" diye konuştu.

"Güzel bir yarış olacak" diyen Gardiyanoğlu, günün sonunda Lefkoşa'nın kazanmasını diledi.

"Kıbrıs Türk halkı balık hafızalı değil"

Kıbrıs Türk halkının balık hafızalı olmadığını vurgulayan Gardiyanoğlu, 'bu halk, kim kendileri için ne yaptı ne yapmadı iyi bilir' diye konuştu. Fellahoğlu döneminde belediyenin borçla devrediliğini, şu anda bu borcun 4 kat artmış durumda olduğunu belirten Garidyanoğlu, bütçe yönetimini başarısız bulduğunu vurguladı.

"Gelirlerin yüzde 86'sı maaşlara gidiyor"

Belediyenin gelirlerinin yüzde 86'sının maaş ödemelerine gittiğini belirten Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

'Ya borçlanacaksınız, ya AB ya da TC'nin KEİ ofisinden faydalanacaksınız. Belediyecilik siyasi ideoloji kaldırmaz. Her proje Lefkoşa halkının hayrınadır, bütününedir. LTB'nin 8 yıldır aldığı tüm kararların altında UBP'li Meclis üyelerinin imzası var. Biz siyaset güderkeni yıkalım güdelim değil, kucaklayalım diye güdüyoruz. Açın bakın belediye meclis üyesinin karar defterlerine diğer muhalif meclis üyelerinin ret oylarını göreceksiniz. Bu Lefkoşa hepimizin. Çocuklarımızın. Biz bu bilinçle siyaset güdüyoruz. Mevcut başkanın siyasi duruşu, belediyenin işleyişini ne yazık ki çok engelledi."

"LTB şu an bir çivi çakacak durumda değil"

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin şu anda çivi çakacak gücü olmadığını vurgulayan Gardiyanoğlu, esnafın belediyeye iş yapmayı kestiğini vurguladı. Belediyenin şu anda kullandığı iş araçlarının 15 yıl önce alınmış olduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, "bakım masrafları karşılanamayacak durumda. Filo yenilenmedi. Bakım masrafları had safhada. Bu sorunların çok önceden çözülmüş olmaları gerekirdi" dedi.

"10 Yıldır kapanamayan borcu ben kapatacağım"

"10 Yıldır kapanamayan belediye borcunu ben Gardiyanoğlu olarak 2 buçuk yıl içinde kapatacağım" diyen Gardiyanoğlu, bunu nasıl yapacağını şu sözlerle anlattı:

"Ben mimarım, yerel yönetimler, uzmanlık alanımdır. Lefkoşa'nın yıllardır hayata geçirilmeyen bir imar planı var. Ben bu imar planını hayata geçirerek ruhsat ve emlak gelirlerinden elde edeceğim gelirlerle bu borcu kapatacağım. İnşaatçılar imar planı olmadığından eski binaları satın alıp, yıkıp tekrar yapıyorlar. Bu da maliyetleri yükseltiyor, Lefkoşa'da ev alınamayacak durumda. İmar Planı'nı hayata geçirerek, toprak maliyetleri düşecek ve inşaat maliyetleri azalacak. Bu kez ev fiyatları düşecek ve gençlerimiz de daha rahat ev sahibi olabilecek. Lefkoşayı tekrardan imar edebilecek kadar bir alanımız var.

"Lefkoşa'nın sorunlarını 3'e ayırdık"

Lefkoşa'nın sorunlarını 3'e ayırmak gerekir diyen Gardiyanoğlu, bu sorunları trafik, sosyal projeler ve çevresel projeler olarak sıralayarak, 5 Aralık'ta açıklayacakları seçim manifestolarında bu sorunların çözümlerine detaylı olarak yer vereceklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu sorunlarının çözülmesinin, irade, mücadele ve kaynak istediğine dikkat çekerek, bu üç temel unsurun kendilerinde olduğunu vurguladı.