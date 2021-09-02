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100 adet Extasy'le yakalandı

02 Eylül 2021 Perşembe 14:24
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100 adet Extasy'le yakalandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu E.O.O.’nun (E-27) tasarrufunda, Extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 100 adet hap bulunarak emare olarak alındı. 

Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.A.I.’nın (E-24) üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 11 hap bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

Öte yandan dün akşam, Güzelyurt’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen S.K.’nin (E-37)  üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.C.(E-39) tutuklandı. 

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