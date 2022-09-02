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100 bin antijen test kiti alınacak

Bakanlar Kurulu, 2 milyon 71 bin TL karşılığında, 100 bin Covid-19 hızlı antijen test kitinin temin edilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi. 100 bin Antijen test kitinin temin edilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

02 Eylül 2022 Cuma 09:58
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100 bin antijen test kiti alınacak


Bakanlar Kurulu, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum ile sektör taramalarının kesintisiz devam edebilmesi için gereksinim duyulup ivedilikle temini gereken 100 bin adet Covid-19 hızlı antijen test kitinin toplam KDV dahil 2 milyon 71 bin TL karşılığında temin edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameler uyarınca, kitlerin T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından, 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" ödenek kalemine mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.

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