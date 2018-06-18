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“100 Maddede Yüzde 100 Lefkoşa” seçim bildirgesini dağıttı

TDP Belediye Başkan adayı, LTB Başkanı Harmancı, seçim gezilerine bugün de devam etti...

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:11
“100 Maddede Yüzde 100 Lefkoşa” seçim bildirgesini dağıttı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı,  Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, seçim gezilerine bugün de devam etti.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harmancı ve ekibi, bu sabah Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Koleji ve Levent Koleji ziyaret etti. 

Harmancı ziyaretlerde, “100 Maddede Yüzde 100 Lefkoşa” seçim bildirgesini de dağıttı.

Harmancı ve ekibi öğleden sonra da Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği, FOLKDER ve Köşklüçiftlik bölgesini ziyaret edecek.

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