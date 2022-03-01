100 TL borcu olanların elektriği kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), tüketiciler için belirlediği elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürdü.

1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre, 100 TL ve üzeri elektrik borcu olan tüketicilerin elektriği kesilecek.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, 2 ay tüketim yapan kullanıcıların, 2 ay sonra 470 TL’yi aştığı için bugün kurumun piyasadan 950 milyon TL alacağı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu borcun “tahsili mümkün olmayan” borç olduğuna dikkat çekerek, bunların önüne geçebilmek için 2 aydan sonra depozitoya bakılmaksızın elektriğin kesileceğini söyledi.

100 TL elektrik tüketenin de 2 ayın sonunda borç ödemediği takdirde elektriğinin kesileceğini belirten Erdoğan, geçmiş yıllarda depozito miktarı kadar kullanım izni verildiğini, ödememek için evi terk edenlerin, yurtdışına gidenlerin olduğunu ve borcun kuruma kaldığını kaydetti.

Kıbrıs Gazetesi



