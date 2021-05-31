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100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8539 test yapıldı, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi"

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30
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100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü  yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3 

Girne 

Karakum-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610 

Toplam Vaka Sayısı: 7229 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 
 

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KKTC
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