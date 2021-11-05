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100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.475 test yapıldı, 100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı, 109  kişi taburcu edildi"

05 Kasım 2021 Cuma 18:44
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100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.475 olup, 100'ü yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir. 

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi  Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

5 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.475    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.611.200 

Toplam Vaka Sayısı: 23.184 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.681   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1416  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1359     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1288 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 500 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6385 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.631

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