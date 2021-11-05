100'ü yerel, 116 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.475 olup, 100'ü yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.
16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.475
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.611.200
Toplam Vaka Sayısı: 23.184
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.681
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1416
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1359
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1288
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 500
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6385
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.631