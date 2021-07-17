Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı

banner102

"Toplam 16.200 test yapıldı, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi"

17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:34
798 Okunma
100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.200  olup, 100'ü  yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.

9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1

Girne

Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1


Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1

İskele
Altınova-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1

Lefke

Lefke Merkez- 2


17 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.200  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.716.329

Toplam Vaka Sayısı: 9791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8379

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1376 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1082 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 206   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1070

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 325
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2027

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.978

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Varış: Halkımızdan beklentimiz aşı olmaları
Ahmet Varış: Halkımızdan beklentimiz aşı olmaları
Dr.Emre Yusuf Vudalı, aşılar ve testler ile ilgili açıklaması!
Dr.Emre Yusuf Vudalı, aşılar ve testler ile ilgili açıklaması!
Lefkoşa’da gerçekleşecek “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu
Lefkoşa’da gerçekleşecek “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim