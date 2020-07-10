1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi

Lefkoşa’da meydana gelen hile ile sirkat meselesinden tutuklanan zanlı M.R.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.R.E'nin 22.06.2020 tarihinde Lefkoşa' da meydana gelen Hile ile Sirkat suçu ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.06.2020 tarihinde saat 20.35 raddelerinde Girne Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nda çalışan bir memurun, 22.06.2020 tarihinde sat 13.34'de bankada görevde olduğu esnada M.R.E'nin bankaya gelerek hesabına 1000 TL nakit para yatırmak istediğini, işlemlerini yapıp parayı hesaba yatırdığını, ayni gün saat 16.30 raddelerinde kasa sayımı yaptığı esnada konu şahsın hesabına yanlışlıkla 1000 Dolar (USD) yatırdığını tespit ettiğini anlattı.

Polis, bunun üzerine M.R.E'nin internet bankacılığından hesap hareketlerinden yaptığı kontrolde; konu şahsın 1000 Doların tamamını TL'ye çevirerek içerisinden 6000 TL'sini hesabından çektiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.