100’ü aşkın stantta, 12 ülkeyi İskele’de buluşturdu

İskele Belediyesi’nin ses getiren ve bu yıl 3.’sü gerçekleşen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği yine binlerce kişiyi İskele’de buluşturdu. 100’ü aşkın standda, Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, İran, Nijerya, Türkmenistan, Zambiya, Pakistan, Tanzanya, Sudan, Filipinler ve Ürdünlüler kendi kültürlerini ve lezzetlerini tanıtma fırsatı buldu. Saat 10.00’da başlayan ve gün boyu devam eden etkinlik, İskele Çarşı Merkezi’nde yer aldı. O ses Türkiye birincisi Kıbrıslı sanatçı Lütfiye Özipek de ilk konserini İskele’de verdi.

İSKELE, DEVLET VE ASKERİ ERKÂNIN GEÇİDİNE SAHNE OLDU

Kortejin Atatürk Büstü ’ne gelmesiyle başlayan 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Etkinlik kapsamında İskele, devlet erkânının yanı sıra askeri erkanın da geçidine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tevfik Algan, 28 ve 39. Tümen Komutanları, anamuhalefet ve siyasi parti temsilcileri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, İskele Belediyesi’nin kardeş belediyeleri Beykoz ve Pendik, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve belde muhtarları, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri, Girne’den Lefkoşa’ya, Güzelyurt’tan Dipkarpaz’a, Gazimağusa’dan Lefke’ye çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yaptığı etkinlikte sırasıyla Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da birer konuşma yaptı.

AKINCI: “DÜNYANIN HER BİR YANINDAN GELEN İNSANLAR BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ”

3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerinden gelip kalıcı olarak yerleşen insanlarımız olduğunu, bunun bir zenginlik olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan rahatsızlık duymaya gerek yoktur. Bu farklılığı zenginlik olarak görüp, güzelliğinden yararlanmanın yollarını bulmamız lazımdır.” Adada değişik kültürlerden, değişik coğrafyalardan, değişik yaşam biçimlerinden gelmiş insanlar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu zenginliğimiz 100’den fazla ülkeden 100 bin üniversite öğrencisinin getirdikleriyle sınırlı değildir” dedi.

ERHÜRMAN: “BİRLEŞİK KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ FİŞEKLERİNDEN BİRİ İSKELE’DE ATILDI”

Etkinliğe eşi ile birlikte katılan Başbakan Tufan Erhüman da çok kültürlülüğün, ayrışma ve kardeşliğe zarar verici bir unsur değil, zenginlik olarak yaşanması gerektiğini belirtti. “Kültürlerin kaynaşması” etkinliğinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı: “O, birleşik kültür beni çok heyecanlandırıyor. Her defasında söylüyorum; Karadenizli kardeşlerimizin buradaki Kuzeyin Yıldızları’nın halk dansları ayrı bir heyecan kaynağı. Ama onun yanına, özellikle bu bölgede Adanalıları, Anteplileri, Orduluları, Hataylıları, onları da eklemenin zamanıdır. Onların yemeklerini de Kıbrıs’ın Kuzeyinde daha önceden beri var olan yemeklerle buluşturmanın zamanıdır. Ve bunu, bir zenginlik olarak yaşamalı. Bunun, önemli fişeklerinden birini attığı için İskele Belediye Başkanı, belediye Meclis üyelerini, vefakâr, cefakâr belediye çalışanlarını gönülden kutluyorum” dedi.

EROĞLU: “KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI, KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI DEMEK”

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ise konuşmasında kültürlerin kaynaşmasının kültürlerin buluşması anlamına geldiğini belirterek, etkinliğe ev sahipliği yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik etti.

ÖZYİĞİT: “KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRİLMEDİĞİ BİR DÜNYADAN YANAYIZ”

Kimsenin ötekileştirilmeden yaşanması gerektiğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de, Kültürlerin kaynaşmasının, eğitimin bir parçası haline getirmenin bakanlığın görevi olduğunu dile getirdi. Özyiğit, kimsenin ötekileştirilmediği, dışlanmadığı barış dolu bir dünyadan yana olduklarını sözlerine ekledi.

ATAOĞLU: “ADANIN EN KAPSAMLI MÜZESİ İSKELE’DE AÇILACAK”

Her geçen yıl daha da güzelleşen ve büyüyen etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerini tebrik etti. Adanın en kapsamlı Arkeoloji Müzesi’nin İskele’ye yapıldığını da hatırlatan Ataoğlu, yakın bir zamanda bu müzenin açılışını yapacaklarını söyledi,

Müzenin bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağına da dikkat çekti.

SADIKOĞLU: “SEN SEVERSEN GÜZEL SEVERSİN KIBRIS”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da açılıştaki konuşmasına ‘sev seversen güzel seversin Kıbrıs’ sloganıyla bu yıl 3.’sünü düzenlenen Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. Bu yıl da ay yıldızlı bayraklarımızın altında aynı havayı solumayı başaran kültürleri, İskele ’de buluşturmanın haklı gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın düzenlediğimiz bu etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kültürlerimizi İskele’mizde buluşturmayı başardık” dedi.

SADIKOĞLU: “ETKİNLİK, İSKELE’NİN FARKINDALIĞINI ARTTIRDI”

El değmemiş dokusuyla, cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, hak ettiği konuma gelmesi için yoğun uğraşlar verdikleri İskele’nin, son günlerde adından sıkça ve başarıyla söz ettirmesi bizi fazlasıyla memnun etti diyen Sadıkoğlu, etkinliğin gerçekleştiği alan hakkında da kısa bir bilgi verdi: “Bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz Kültürlerin Kaynaşması etkinliği, İskele’mizin tanıtımına çok büyük katkı sağladı. İskele Çarşı Merkezi’mizin yeni çehresine kavuşmasına da vesile oldu. Turizm ve Çevre Bakanlığımızın destek ve cesaretlendirmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisimizin de göz ardı edilemeyecek büyük katkısıyla, İskele Çarşı Merkezimizi son bir yıl içerisinde ileriye taşıdık. Yaklaşık 6.500 metre kare parkenin döşendiği, alt yapı, drenaj ve kaldırımın yanı sıra ahşap ve çardak çalışmalarının yapıldığı Çarşı Merkezimizin cazibesini arttırdık. Ancak bilinmesini isterim ki; ben, meclis üyesi kıymetli arkadaşlarım ve canla başla çalışan İskele Belediyesi’nin çok kıymetli personeli, İskele’nin farkındalığını arttırmak için ilk günkü heyecan ve azimle çalışmalarını sürdürecektir.”

ZEYTİN DALLARININ BULUNDUĞU BUHURDANLIK GÜN BOYU YANDI

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin de gösteriler sunduğu etkinlik, konuşmaların ardından, devlet ve askeri erkan tarafından zeytin dallarının bulunduğu buhurdanlığın yakılmasıyla devam etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun eşlik ettiği protokol, standları gezerek hem alış veriş yaptılar hem de vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldular.

POLİS VE ZABITA TAM NOT ALDI

İskele Belediyesi 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde görev alan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile İskele Belediyesi zabıta ekipleri, gün boyu asayiş kontrolü yaparak, etkinliğin huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlayarak vatandaşlardan tam not aldılar.

İLETİŞİM DESTEĞİ KKTC TELSİM’DEN

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin iletişim sponsoru KKTC Telsim oldu. 3 gün boyunca ada genelindeki GSM kullanıcılarına toplu mesaj gönderen KKTC Telsim, halkı 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine davet etti.

ACİL SERVİS DESTEĞİ BELEDİYE SAĞLIK BİRİMİ VE YDÜ HASTANESİ’NDEN

Etkinlik süresinde vatandaşların sağlığı da İskele Belediyesi sağlık birimi hemşiresi ile YDÜ Hastanesi hemşirelerine emanetti. YDÜ Hastanesi ambulansını da gün boyunca 3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde hazır bekletti. Stant kuran YDÜ Hastanesi hemşireleri, vatandaşların ihtiyaçlarına anında yanıt verdi. Standı ziyaret eden vatandaşlar ücretsiz olarak kan şekerini ve tansiyonunu ölçtürme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR OYUN SOKAĞINA EMANET EDİLDİ

3.Kültürlerin kaynaşması etkinliğinde çocuklar yine unutulmadı. Gün boyu devam eden etkinlikte yetişkinler stantları dolaşmanın mutluluğunu yaşarken, çocuklar da kendileri için hazırlanan oyun sokağında gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar. Çamura hayat veren Leman Cankat da bu sokakta çocuklarla birlikte vakit geçirdi.

O SES TÜRKİYE LÜTFİYE, İLK KONSERİNİ İSKELE’DE VERDİ

İskele Çarşı Merkezi’nde düzenlenen etkinlik; sokak karnavalını aratmadı. 100’ü aşkın standın kurulduğu etkinlikte sahneye sırasıyla Grup Cousin, Grup Oldies, Grup Karadeniz, Mağusa Muzik Band, Grup Otantik ve O ses Türkiye’nin birincisi Kıbrıslı Sanatçı Lütfiye Özipek çıktı. İlk konserini İskele’de veren Özipek, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıyla, etkinliğe gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik konseri, Grup Rast’ın verdiği konser ile son buldu.

ETKİNLİK DE DANS DA UNUTULMADI

İskele’ye gelen binlerce kişi müziğin yanı sıra dansa da doydu. Otantik sahnenin kurulduğu İskele’de, Otantik Grup Karşılamaları, Dansın Rüyası (FOGEM) Beyarmudu Anadolu Esintisi, TUFAD Sirtaki Grubu ve Zeybek Dans gösterileri de sunuldu.