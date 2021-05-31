100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8539 olup, 100'ü yerel 105 pozitif vakaya rastlanmış 34 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
95 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Metehan -90 / Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-3
Girne
Karakum-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Beyarmudu-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
31 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8539
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 105
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.219.610
Toplam Vaka Sayısı: 7229
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6965
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 322
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2