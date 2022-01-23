101 sandığa göre seçim sonuçları...

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 101
Oy Kullanan Seçmen: 13061
KKTC Geneli Geçerli Oy: 504341
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %42 -422022 oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 29.80 – 199452 oy
Demokrat Parti (DP): %8.66 - 86970 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.70 – 17120 oy
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.49 – 14962 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %7.29 -73290 oy
Halkın Partisi (HP): % 5.68 - 57024 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.37 -33834 oy