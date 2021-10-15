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102'si yerel, 137 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.582 test yapıldı, 102'si yerel, 137 pozitif vakaya rastlandı,  kişi  62 kişi taburcu edildi"

15 Ekim 2021 Cuma 18:26
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102'si yerel, 137 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.582 olup, 102'si yerel 137  pozitif vakaya rastlanmış, 62 kişi taburcu edilmiştir. 

3 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102  kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 44 kişi Gazimağusa, 12 kişi  İskele, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

15 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.582 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 102  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.210.450 

Toplam Vaka Sayısı: 20.808 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.658 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1068 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1026 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1333  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6684 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 67.186 

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