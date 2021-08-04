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102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.152 olup, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlanmış, 169 kişi taburcu edilmiştir.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:12
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102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı

1 kişi yurt dışından deniz yolu,5 kişi ise hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102  kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 47  kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1 


Girne 

Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4 

İskele 

İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1 

4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.152  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 132 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 102   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 169 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.020.782  

Toplam Vaka Sayısı: 12.035 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.506 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1489    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1292 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4171    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2490 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.171

Son Güncelleme: 04.08.2021 23:39
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