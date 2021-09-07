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103'ü  yerel 139 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 12.720 test yapıldı, 103'ü  yerel 139 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi taburcu edildi"

07 Eylül 2021 Salı 18:57
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103'ü  yerel 139 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.720 olup, 103'ü yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş,188 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 103 kişi ise yerel vakadır. 

50  kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

7 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.720    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 103 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .523.145 

Toplam Vaka Sayısı: 17.394   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.383 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1942 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1682 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 114 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4036 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 617 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4041  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 45.556

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