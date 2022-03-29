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1032 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.892 test yapıldı, 1032 pozitif vakaya rastlandı, 587 kişi taburcu edildi"

29 Mart 2022 Salı 18:49
1453 Okunma
1032 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.892  olup, 1032 pozitif vakaya rastlanmış, 587 kişi taburcu edilmiştir. 

422 kişi Lefkoşa, 186 kişi Girne, 274 kişi Gazimağusa, 86 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 46 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.892 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1032     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 1032           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 587       

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.355.126      
      
Toplam Vaka Sayısı: 83.764             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.732          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6814  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6758 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 726   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 13
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1056        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139148   

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